Главный русофоб из команды Трампа пригрозил внести РФ в список плохих стран

Ранее МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации украинских детей на территорию России. Российские власти отвергли эти обвинения. По словам Путина, детей вывозили из зон боевых действий, чтобы спасти их жизни, и не намерены разлучать с родственниками. Мария Львова-Белова утверждала, что выдача российских паспортов украинским детям не отменяет их украинского гражданства. Министерство иностранных дел России также неоднократно называло заявления о принудительной депортации лживыми и подчеркивало, что Москва делает все возможное для воссоединения детей с семьями.