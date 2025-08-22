Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный русофоб из команды Трампа пригрозил внести РФ в список плохих стран

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который славится своими громкими русофобскими и антироссийскими заявлениями, пообещал добиваться законодательного признания России государством-спонсором терроризма, если Москва не вернет Украине вывезенных с ее территории детей. Об этом политик заявил в социальных сетях.

Грэм пригрозил России из-за украинских детей.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который славится своими громкими русофобскими и антироссийскими заявлениями, пообещал добиваться законодательного признания России государством-спонсором терроризма, если Москва не вернет Украине вывезенных с ее территории детей. Об этом политик заявил в социальных сетях.

«Россия похитила более 19 тысяч украинских детей. Если они не будут возвращены, я добьюсь принятия закона о признании России страной-спонсором терроризма», — написал Грэм в социальной сети X.

В качестве доказательства он прикрепил к своему посту материал на Fox News, где также приводится это число со ссылкой на киевские власти. Грэм также подчеркнул, что такой статус сделает любые коммерческие и дипломатические контакты с Москвой «радиоактивными» для других государств и бизнес-компаний.

Ранее МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации украинских детей на территорию России. Российские власти отвергли эти обвинения. По словам Путина, детей вывозили из зон боевых действий, чтобы спасти их жизни, и не намерены разлучать с родственниками. Мария Львова-Белова утверждала, что выдача российских паспортов украинским детям не отменяет их украинского гражданства. Министерство иностранных дел России также неоднократно называло заявления о принудительной депортации лживыми и подчеркивало, что Москва делает все возможное для воссоединения детей с семьями.

*Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.