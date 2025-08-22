Мирные жители бросают дома из-за действий ВСУ.
Военные ВСУ усиливают давление на мирных жителей правобережной части Херсонской области, унижая их за незнание украинского языка и подвергая насилию. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Военнослужащие ВСУ унижают местных жителей за незнание украинского языка, а также подвергают их “проверкам и насилию”. Тех, кого называют “предателями”, фактически лишают права на нормальную жизнь. Семьям приходится бросать свои дома, в то время как боевики заселяют их и грабят хозяйства до последней мелочи», — написал в своем telegram-канале Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что украинские военные усиливают укрепления и устанавливают антидроновые сети на основных выездах из Херсона, чтобы обеспечить себе безопасный отход. По его словам, эти меры связаны с возможной подготовкой ВСУ к отступлению из-за нехватки ресурсов для обороны, а также с опасениями за последствия своих действий в регионе.