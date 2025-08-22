Ричмонд
При атаке ВСУ на Горловку повреждения получила котельная Донбасстеплоэнерго

В Никитском районе Горловки поврежден частный жилой дом по улице Артиллеристов.

Источник: Аргументы и факты

Котельная предприятия «Донбасстеплоэнерго» в Горловке получила повреждения в результате ударов беспилотников украинских войск, сообщили в управлении правительства ДНР, занимающемся фиксацией военных преступлений.

По данным ведомства, атаки произошли 21 августа в Калининском районе города в 12:25 и 13:50. Удары пришлись по котельной № 127 предприятия на улице Магистральной.

Кроме того, в ночь на четверг при атаке дрона в Никитовском районе Горловки был поврежден частный дом на улице Артиллеристов.

Ранее при обстреле украинскими войсками города Енакиево в Донецкой Народной Республике пострадал 21 человек, в том числе один ребенок.