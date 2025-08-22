Ричмонд
Экс-гитарист Mastodon Брент Хайндс погиб в аварии на мотоцикле

Бывший соло-гитарист знаменитой рок-группы Mastodon Брент Хайндс трагически погиб в результате аварии на мотоцикле в Атланте в возрасте 51 года. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление группы.

Источник: Life.ru

«Мы находимся в состоянии непостижимой скорби и печали», — заявили в Mastodon.

Хайндс был одним из соучредителей Mastodon, основанной в 2000 году вместе с басистом Троем Сандерсом, гитаристом Биллом Келлихером и барабанщиком Бранном Дэйлором. В марте 2025 года группа объявила о разрыве отношений с Хайндсом, подчеркивая, что они гордятся 25-летним совместным творчеством. Однако музыкант позже намекал на то, что его уход из коллектива был недобровольным, заявляя, что его выгнали из-за разногласий.

Помимо музыкальной карьеры, Хайндс также сыграл небольшую роль в сериале HBO «Игра престолов», где появился в пятом сезоне в образе одного из «одичалых».

Ранее Life.ru писал, что экс-тромбонист The Hatters Вадим Рулёв насмерть разбился на мотоцикле. Вместе с музыкантом погибла его жена.