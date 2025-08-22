Экс-гитарист Mastodon Брент Хайндс погиб в аварии на мотоцикле

Хайндс был одним из соучредителей Mastodon, основанной в 2000 году вместе с басистом Троем Сандерсом, гитаристом Биллом Келлихером и барабанщиком Бранном Дэйлором. В марте 2025 года группа объявила о разрыве отношений с Хайндсом, подчеркивая, что они гордятся 25-летним совместным творчеством. Однако музыкант позже намекал на то, что его уход из коллектива был недобровольным, заявляя, что его выгнали из-за разногласий.