Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели курсантов в Карелии в 2014 году

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела, возбужденного после гибели двух курсантов речного училища в Карелии в ноябре 2014 года.
Соответствующее поручение связано с обсуждением в интернете обстоятельств их смерти. Родители погибших юношей выразили сомнения в ненасильственном характере гибели своих сыновей и настаивают на дальнейшем расследовании.
Главное следственное управление СК России уже вело расследование этого дела, и теперь глава ведомства запросил информацию о результатах и доводах, представленных в публикации, передает ТАСС.
До этого Бастрыкин поставил на контроль ход уголовного дела, возбужденного после избиения несовершеннолетней в подмосковном Воскресенске. 15-летней девочке травмы нанесла ее же сверстница в ходе конфликта.