Стрельба открыта в Университете Вилланова в США

В Университете Вилланова в Пенсильвании произошла стрельба сотрудники полиции работают на месте инцидента, сообщило ABC News. Руководство учебного заведения призвало студентов избегать территории юридического факультета Скарпа-Холл. В университете пообещали предоставить дополнительную информацию позже.
В Университете Вилланова в Пенсильвании произошла стрельба. Сотрудники полиции работают на месте инцидента, сообщило ABC News. Руководство учебного заведения призвало студентов избегать территории юридического факультета Скарпа-Холл. В университете пообещали предоставить дополнительную информацию позже.
Правоохранители проводят проверку юридического факультета, выясняя наличие пострадавших или подозреваемых. Причины стрельбы пока неизвестны. На видеозаписях с места происшествия видно большое количество вооружённых сотрудников полиции, в том числе на крыше здания.
Вилланова — частный католический университет, расположенный в пригороде Филадельфии. Он является альма-матер папы Римского Льва XIV. Информация о стрельбе поступила через несколько часов после ложного сообщения о стрельбе в Университете Теннесси в Чаттануге.
Ранее трое погибли в перестрелке на парковке магазина в США.