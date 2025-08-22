Ричмонд
Стрельба открыта в Университете Вилланова в США

В Университете Вилланова в Пенсильвании произошла стрельба. Сотрудники полиции работают на месте инцидента, сообщило ABC News. Руководство учебного заведения призвало студентов избегать территории юридического факультета Скарпа-Холл. В университете пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

Правоохранители проводят проверку юридического факультета, выясняя наличие пострадавших или подозреваемых. Причины стрельбы пока неизвестны. На видеозаписях с места происшествия видно большое количество вооружённых сотрудников полиции, в том числе на крыше здания.

Вилланова — частный католический университет, расположенный в пригороде Филадельфии. Он является альма-матер папы Римского Льва XIV. Информация о стрельбе поступила через несколько часов после ложного сообщения о стрельбе в Университете Теннесси в Чаттануге.

