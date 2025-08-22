Девочка в Калининграде инсценировала свое похищение, чтобы отомстить сестре

В Калининграде прохожие обнаружили на улице девочку, которая сообщила о своем похищении и попросила о помощи.
Инцидент произошел 19 августа в Московском районе. Прибывшие на место полицейские и врачи осмотрели ребенка, не обнаружив на теле никаких повреждений. Позже выяснилось, что девочка сама инсценировала похищение, чтобы отомстить старшей сестре, которая, по ее мнению, получала больше внимания.
Обидевшись на слова сестры, школьница вышла из дома под предлогом выноса мусора, спряталась в кустах, связала себе руки и ноги пакетом, а затем, выйдя из укрытия, рассказала прохожим выдуманную историю. Семья девочки, состоящая из мамы, отчима и 20-летней сестры, считается благополучной и на учете в органах опеки не состоит, передает издание «Клопс».
