Девочка в Калининграде инсценировала свое похищение, чтобы отомстить сестре

Жительница Бангладеш сообщила о бомбе в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей в Непал. Мужчина собирался сбежать с возлюбленной в Катманду. О его планах узнали жена и мать и решили ему помешать. По советам друзей они позвонили диспетчерам, заявили, что в самолете заложена бомба, и сорвали вылет.