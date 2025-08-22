На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9

По её данным, подземные толчки зафиксированы в 08:37 по местному времени (00:37 мск) в акватории Тихого океана. Эпицентр находился примерно в 79 километрах к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир, а очаг залегал на глубине 59 километров. В самом Северо-Курильске сила толчка ощущалась на уровне 3 баллов, при этом угрозы цунами объявлено не было.