На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9

У побережья северных Курил в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
По её данным, подземные толчки зафиксированы в 08:37 по местному времени (00:37 мск) в акватории Тихого океана. Эпицентр находился примерно в 79 километрах к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир, а очаг залегал на глубине 59 километров. В самом Северо-Курильске сила толчка ощущалась на уровне 3 баллов, при этом угрозы цунами объявлено не было.
На Камчатке за последние сутки также зафиксировали 19 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,0. По данным МЧС, в некоторых населённых пунктах толчки ощущались дважды, достигая 3−4 баллов по шкале интенсивности.
Ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6. Жители региона в соцсетях отметили, что на некоторых территориях ощутили толчки.