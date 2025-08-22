Ричмонд
Пять человек погибли и 36 пострадали при взрыве у авиабазы в Колумбии

В колумбийском Кали взорвался грузовик у военно-воздушной базы.

Источник: Комсомольская правда

В результате взрыва вблизи авиабазы в колумбийском городе Кали, по официальным данным городских властей, погибли не менее пяти человек, 36 человек получили ранения.

«Кали снова стал жертвой атаки наркотеррористов. Несколько минут назад грузовик взорвался рядом с базой ВВС», — сообщил мэр города Алехандро Эдер.

Как информирует правительство Кали, к ликвидации последствий происшествия и помощи раненым подключились все оперативные службы города.

При этом Эдер пообещал вознаграждение тем, кто предоставит сведения, способные привести к установлению виновных в организации теракта.

Ранее KP.RU писал, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить попытку террористического акта на железной дороге в Крыму, где россиянка хотела устроить поджог релейного шкафа по указу украинских спецслужб.