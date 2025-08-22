Пять человек погибли и 36 пострадали при взрыве у авиабазы в Колумбии

В результате взрыва вблизи авиабазы в колумбийском городе Кали, по официальным данным городских властей, погибли не менее пяти человек, 36 человек получили ранения.
«Кали снова стал жертвой атаки наркотеррористов. Несколько минут назад грузовик взорвался рядом с базой ВВС», — сообщил мэр города Алехандро Эдер.
Как информирует правительство Кали, к ликвидации последствий происшествия и помощи раненым подключились все оперативные службы города.
При этом Эдер пообещал вознаграждение тем, кто предоставит сведения, способные привести к установлению виновных в организации теракта.
