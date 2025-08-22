Около 10 взрывов прогремело над Волгоградом

Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, предположительно, в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА). Об этом стало известно в пятницу, 22 августа.
Очевидцы сообщили, что звуки моторов и яркие вспышки над Волгой были слышны с 00:50, а также отметили, что дроны летели на низкой высоте.
От громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации. По предварительным данным, ПВО уже уничтожила два беспилотника. Жители соседнего города Волжский также сообщили о громких звуках. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.
За ночь 21 августа над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ночью 21 августа пять взрывов прозвучали в Воронежской области. По данным СМИ, сработала система противовоздушной обороны.