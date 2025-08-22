Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 10 взрывов прогремело над Волгоградом

Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, предположительно, в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА). Об этом стало известно в пятницу, 22 августа.

Над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, предположительно, в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам (БПЛА). Об этом стало известно в пятницу, 22 августа.

Очевидцы сообщили, что звуки моторов и яркие вспышки над Волгой были слышны с 00:50, а также отметили, что дроны летели на низкой высоте.

От громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации. По предварительным данным, ПВО уже уничтожила два беспилотника. Жители соседнего города Волжский также сообщили о громких звуках. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.

За ночь 21 августа над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ночью 21 августа пять взрывов прозвучали в Воронежской области. По данным СМИ, сработала система противовоздушной обороны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше