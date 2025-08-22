В Иркутской области мошенники похитили более 6 миллионов за сутки

Чаще всего аферисты представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов и предлагали перевести деньги на «безопасные счета». Так медицинская сестра из Ангарска отправила более миллиона рублей, поверив в историю о взломанном аккаунте на госуслугах. Еще одна жительница Иркутска лишилась более миллиона рублей после звонка лже-полицейского, который убедил ее в необходимости «спасти» деньги от мошенников.