В Иркутской области мошенники похитили более 6 миллионов за сутки

За одни только сутки мошенники обманули жителей Иркутской области на сумму более 6 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, восемь человек стали жертвами преступников, использовавших самые изощренные схемы обмана.
Чаще всего аферисты представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов и предлагали перевести деньги на «безопасные счета». Так медицинская сестра из Ангарска отправила более миллиона рублей, поверив в историю о взломанном аккаунте на госуслугах. Еще одна жительница Иркутска лишилась более миллиона рублей после звонка лже-полицейского, который убедил ее в необходимости «спасти» деньги от мошенников.
— Неизвестный сообщил, что от ее имени пытались перевести деньги на финансирование запрещенной в стране организации. Для того чтобы сохранить накопления, женщине предложили перевести всю сумму на «безопасный счет». Подобным методом обманули врача из Черемхово, который потерял 2,7 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Жертвами аферистов стали даже подросток и пенсионерка. Девушка из Ангарска тайно взяла телефон родителей и перевела 260 тысяч рублей, а пожилая женщина из Братска потеряла более 300 тысяч рублей.
Двое жителей области попались на обещаниях быстрого заработка. Мужчина оформил кредит и перевел 537 тысяч рублей мошенникам, а продавец из поселка Куйтун лишился более 300 тысяч рублей, доверившись «инвестиционному менеджеру».
Следователи завели уголовные дела. Полиция настоятельно рекомендует не доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками государственных учреждений или финансовых организаций, и никогда не совершать финансовые операции по их просьбе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 23-летний парень отдал аферистам 5,2 миллиона рублей.