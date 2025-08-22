В Красноярском крае из-за короткого замыкания вспыхнула квартира

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили пять пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в селе Сухобузимское на улице Ломоносова вспыхнула квартира. С огнем на площади 10 «квадратов» боролись четыре человека и одна единица техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
— На ликвидацию последствий ДТП сотрудники привлекались один раз: на дороге Ирбейское — Верхняя Уря столкнулись два автомобиля. Один из водителей пострадал, его передали медикам, — добавили в ведомстве.
Спасатели не зарегистрировали происшествий на акваториях края.