Житель Омской области угрожал участковому арбалетом из-за протокола о распитии

Участковый сумел самостоятельно справиться с агрессивным арбалетчиком. В отношении любителя средневекового оружия возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.