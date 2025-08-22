Житель Омской области угрожал участковому арбалетом из-за протокола о распитии

«Обвиняемый, желая отомстить участковому уполномоченному полиции, взял арбалет и охотничий нож, высказав угрозы убийством», — уточнили в пресс-службе.
Участковый сумел самостоятельно справиться с агрессивным арбалетчиком. В отношении любителя средневекового оружия возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что сотрудник Росгвардии в Балашихе нейтрализовал мужчину, представлявшего опасность для детей. Местный житель вышел на детскую площадку с топором.