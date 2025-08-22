Рогов жестко ответил на слова Ермака о территориальных уступках РФ

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что президент Владимир Зеленский начал рассматривать возможность увольнения Андрея Ермака с поста главы Офиса президента, а сам Ермак и его окружение пытаются сохранить свои позиции. На этом фоне внутри команды Зеленского усилилась конкуренция за ключевые должности, а также появились сообщения о встречах высокопоставленных украинских чиновников с представителями западных стран для обсуждения политических изменений.