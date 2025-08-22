Хабаровчанин оштрафован на 600 тысяч рублей за призывы к терроризму в интернете

Суд вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю Хабаровска по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Доказательства, собранные Северным межрайонным следственным отделом СК РФ, были признаны достаточными для осуждения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Следствием установлено, что мужчина, выражая негативное отношение к действующей власти России, в июне 2023 года присоединился к группе в мессенджере, где обсуждались события СВО. С помощью мобильного телефона он разместил текстовый комментарий, содержащий призывы совершить теракт на одном из транспортных объектов страны.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной разработки УФСБ России по Хабаровскому краю. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа на сумму 600 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.