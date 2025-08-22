Хабаровчанин оштрафован на 600 тысяч рублей за призывы к терроризму в интернете

Следствием установлено, что мужчина, выражая негативное отношение к действующей власти России, в июне 2023 года присоединился к группе в мессенджере, где обсуждались события СВО. С помощью мобильного телефона он разместил текстовый комментарий, содержащий призывы совершить теракт на одном из транспортных объектов страны.