Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

На местах работают пожарные расчёты. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Life.ru писал о взрывах над Волгоградом из-за работы ПВО. С 00:50 по московскому времени в небе над городом наблюдались яркие вспышки, а громкие хлопки привели к срабатыванию автомобильных сигнализаций. Росавиация объявила о введении временных ограничений в местном аэропорту.
