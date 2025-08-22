Ричмонд
Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

Силами Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в южной части города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности.

Источник: Life.ru

На местах работают пожарные расчёты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Life.ru писал о взрывах над Волгоградом из-за работы ПВО. С 00:50 по московскому времени в небе над городом наблюдались яркие вспышки, а громкие хлопки привели к срабатыванию автомобильных сигнализаций. Росавиация объявила о введении временных ограничений в местном аэропорту.

