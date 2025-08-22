Мадуро объявил о наборе в ряды народного ополчения Венесуэлы

«Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, мужчин и женщин, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз», — заявил Мадуро на церемонии в Каракасе. Его слова приводит РИА Новости.