Мадуро объявил о наборе в ряды народного ополчения Венесуэлы

Мадуро заявил, что в ряды народного ополчения могут вступить все желающие.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабной кампании по переписи и набору добровольцев в ряды народного ополчения. По его словам, акция пройдет по всей стране в предстоящие выходные и направлена на укрепление Национального плана защиты суверенитета.
«Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, мужчин и женщин, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз», — заявил Мадуро на церемонии в Каракасе. Его слова приводит РИА Новости.
В рамках кампании будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, центральные площади городов и почти 16 тысяч баз народной обороны. Президент подчеркнул, что принять участие могут все желающие граждане, резервисты и действующие ополченцы.
Инициатива прозвучала после заявлений администрации США о возможной военной операции против Венесуэлы. Вашингтон отправил к берегам страны три военных корабля с четырьмя тысячами морских пехотинцев. Мадуро расценил эти действия как угрозу и подтвердил намерение мобилизовать около 4,5 миллионов ополченцев для защиты суверенитета.
Обострение ситуации вокруг Венесуэлы происходит на фоне президентских выборов, прошедших 28 июля 2024 года, на которых Николас Мадуро одержал победу с 51% голосов. После выборов США усилили давление на венесуэльские власти: госсекретарь Марко Рубио обвинил Мадуро в контрабанде наркотиков и заявил о непризнании его режима. США также направили военные корабли к берегам страны.