Трамп может устроить спецоперацию в Венесуэле

Тем временем глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о запуске масштабной кампании по регистрации и привлечению новых добровольцев в народное ополчение. Как отметил президент, данная инициатива охватит всю территорию страны и будет реализована в предстоящие выходные дни с целью усиления Национальной программы по обеспечению суверенитета. В рамках мероприятий планируется использовать ресурсы штабов воинских частей, подразделений армии, центральные городские площади, а также около 16 тысяч баз сил народной обороны. Мадуро уточнил, что к участию в кампании приглашаются все заинтересованные граждане, действующие резервисты и члены ополчения.