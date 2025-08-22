Ким Чен Ын наградил бойцов армии КНДР за освобождение Курской области

Лидер КНДР отметил, что церемония организована именно в здании ЦК партии, чтобы прославить перед Родиной и народом героев, совершивших подвиги на поле боя ради защиты «священного авторитета и достоинства государства». Он подчеркнул, что это — особая и бесценная награда для победителей. Отдельно Ким Чен Ын встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку.