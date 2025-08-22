Временно ограничена работа аэропортов Калуги и Самары

Росавиация сообщила о временной приостановке авиасообщения в аэропортах Калуги и Самары. Вылеты и прибытие рейсов временно не осуществляются.
Информация об ограничениях появилась в 04:08 по мск.
«Аэропорты Калуга (Грабцево), Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения в Telegram-канале.
По уточнениям представителя Росавиации, подобные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Накануне KP.RU писал о временных ограничениях на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Волгограда.
Кроме этого, подобные ограничения вводились ранее и в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода.
На днях также ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности в аэропорту Ухты.