Временно ограничена работа аэропортов Калуги и Самары

Аэропорты Калуги и Самары временно не принимают и не отправляют гражданские суда.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация сообщила о временной приостановке авиасообщения в аэропортах Калуги и Самары. Вылеты и прибытие рейсов временно не осуществляются.

Информация об ограничениях появилась в 04:08 по мск.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения в Telegram-канале.

По уточнениям представителя Росавиации, подобные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Накануне KP.RU писал о временных ограничениях на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Кроме этого, подобные ограничения вводились ранее и в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода.

На днях также ввели временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности в аэропорту Ухты.