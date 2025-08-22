Ричмонд
Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков в нескольких местах загорелась сухая трава.

Источник: РИА "Новости"

Обломки дронов упали на юге Волгограда — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона. На местах работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в аэропорту Волгограда из-за риска атаки беспилотников ввели временные ограничения — воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы.

