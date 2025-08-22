Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область

Обломки дронов упали на юге Волгограда — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона. На местах работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в аэропорту Волгограда из-за риска атаки беспилотников ввели временные ограничения — воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше