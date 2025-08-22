Бездомные собаки и грызуны роют могилы на Шинном кладбище в Красноярске

Жители Красноярска столкнулись с шокирующей проблемой на Шинном кладбище: многочисленные стаи бездомных собак и грызуны раскапывают могилы, нанося непоправимый ущерб захоронениям. Информация о варварских разорениях появилась в местном телеграм-канале и вызвала широкий общественный резонанс.
По словам очевидцев, бездомные псы не только выкапывают глубокие ямы, но и растаскивают искусственные цветы, разбивают вазы и повреждают памятники. Особую тревогу вызывает то, что животные разрывают землю в непосредственной близости от могил, что требует дорогостоящего восстановления.
«Суслики роют норы прямо в могилах, а бездомные собаки раскапывают захоронения так, что восстановление обойдется очень дорого», — сообщил один из горожан.
Как отмечает издание «Город Прима», вся ответственность за устранение повреждений ложится на плечи родственников усопших, которые вынуждены самостоятельно восстанавливать оскверненные могилы.
Ситуация требует срочного вмешательства городских властей для обеспечения порядка и сохранности захоронений на территории кладбища.