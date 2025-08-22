Южноуральцев предупредили о поддельных Telegram-ботах для оплаты ЖКХ

Преступники рассылают сообщения от имени управляющих компаний с угрозами отключения воды или света из-за неуплаты. Для «срочного решения проблемы» предлагается перейти в бот, имитирующий интерфейс государственных сервисов.
Злоумышленники выманивают конфиденциальные данные: паспортные данные, СНИЛС, ИНН и номера телефонов. Затем жертве приходит фальшивое сообщение от имени Роскомнадзора о «перехвате данных», после чего мошенники под видом сотрудников службы безопасности убеждают перевести деньги на «защитные счета» или сообщить коды из СМС.
Полиция напоминает: официальные организации никогда не обращаются через мессенджеры с требованиями срочной оплаты. При получении подозрительных сообщений необходимо самостоятельно звонить в управляющую компанию или банк по номеру с официального сайта.