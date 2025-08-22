У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Сейсмологи уточняют, что подземные толчки произошли в 01:34 мск в акватории, примерно в 51 километре к юго-востоку от города Офунато в префектуре Иватэ. Очаг землетрясения находился на глубине около 50 километров.
На данный момент данных о пострадавших или разрушениях не поступало, а угрозы цунами объявлено не было.
Ранее у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился примерно в 79 километрах к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир.