У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Очаг землетрясения находился на глубине около 50 километров.

Источник: Аргументы и факты

У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмологи уточняют, что подземные толчки произошли в 01:34 мск в акватории, примерно в 51 километре к юго-востоку от города Офунато в префектуре Иватэ. Очаг землетрясения находился на глубине около 50 километров.

На данный момент данных о пострадавших или разрушениях не поступало, а угрозы цунами объявлено не было.

Ранее у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился примерно в 79 километрах к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир.