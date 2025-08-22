В США раскрыли, о чем Клинтон просил Путина при встрече в 2000 году

Усама бен Ладен считается одним из главных организаторов террористических атак, произошедших в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. В тот день террористы захватили несколько пассажирских авиалайнеров и направили их в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. В результате этих нападений жертвами стали около трех тысяч человек.