В Омском районе проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом

В Омском районе правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельной автомобильной аварии. Поздно вечером 20 августа на трассе Омск — Красноярка сбили пешехода. Информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД России по Омскому району около 21:30.
По предварительным данным трагедия разыгралась на 44-м километре автодороги Омск — Красноярка. 49-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части.
От полученных травм мужчина 1979 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Личность погибшего установлена.
Сотрудники полиции проводят комплексную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. Окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки и анализа всех собранных материалов.
