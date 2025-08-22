В Омском районе проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом

В Омском районе правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельной автомобильной аварии. Поздно вечером 20 августа на трассе Омск — Красноярка сбили пешехода. Информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД России по Омскому району около 21:30.