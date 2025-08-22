В Хабаровске полиция предотвратила мошенничество против пенсионеров

Сотрудники полиции пресекли деятельность мошенников, обманывавших пожилых жителей города.
По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали по отработанной схеме: сначала представлялись сотрудниками оператора связи и под предлогом обновления договора выманивали паспортные данные и СНИЛС пенсионеров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Затем жертвам звонили лжесотрудники правоохранительных органов, убеждая их «задекларировать» сбережения для защиты от мошенников. Для изъятия денег к пенсионерам направлялась женщина-курьер, которая, как установили следователи, сама ранее стала жертвой аналогичного обмана и действовала, искренне веря в правомерность происходящего.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Предварительно установлен ущерб на сумму свыше миллиона рублей по пяти эпизодам противоправной деятельности. Полиция рекомендует гражданам быть бдительными и не передавать персональные данные и сбережения неизвестным лицам.