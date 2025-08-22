В Хабаровске полиция предотвратила мошенничество против пенсионеров

Затем жертвам звонили лжесотрудники правоохранительных органов, убеждая их «задекларировать» сбережения для защиты от мошенников. Для изъятия денег к пенсионерам направлялась женщина-курьер, которая, как установили следователи, сама ранее стала жертвой аналогичного обмана и действовала, искренне веря в правомерность происходящего.