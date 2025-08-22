Ричмонд
Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днём Государственного флага РФ

Глава города пожелал, чтобы любовь к Родине вдохновляла на новые достижения.

Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днём Государственного флага РФ в своем Телеграм-канале.

«Наш триколор — символ единства и гордости страны. Под этим знаменем одерживаются победы, совершаются великие открытия и побеждают спортсмены. Цвета флага отражают любовь к Родине, силу духа и национальную гордость. Особенно важно это сейчас, когда внешние силы пытаются посеять раздор в нашем обществе. Только вместе, уважая традиции всех народов России, мы сможем преодолеть трудности и двигаться вперёд», — написал политик.

Напомним, что 22 августа — День Государственного флага РФ.