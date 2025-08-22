Экс-министра Хабаровского края задержали в Москве

Бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко задержан в Москве. Об этом стало известно в четверг, 21 августа.
Как сообщает aif.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экс-министр обвиняется в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что Бойченко причастен к хищению более 120 миллионов рублей.
Его задержание связано с расследованием дела против бывшего зампреда правительства региона Евгения Никонова, который, по версии следствия, заключал контракты на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам, нанеся бюджету ущерб свыше 650 миллионов рублей.
30 июля 2024 года силовики задержали зампредседателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова.
