Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Южного Урала предупредила об участившихся угонах авто

На Южном Урале участились случаи угона автомобилей, оставленных с открытыми дверьми или ключами в замке зажигания.

Полиция призывает водителей соблюдать базовые правила безопасности, особенно в период летних отпусков.

По данным правоохранителей, злоумышленники часто пользуются беспечностью автовладельцев. В июне в садоводстве нетрезвый мужчина угнал «Ладу Калину», оставленную с ключами в замке, и разбил ее. В Озерске угонщик проник в машину через незапертую дверь для ночных гонок. В Миассе приезжий рабочий уехал на случайно найденном открытом авто.

Среди угонщиков встречаются и несовершеннолетние: в Златоусте два восьмиклассника угнали «Ладу Приору» с гаражной территории.

Полиция рекомендует: никогда не оставлять авто с ключами, парковаться в освещенных местах, использовать гаражи и сигнализацию. Особенно эта проблема актуальна для сельской местности.