Полиция Южного Урала предупредила об участившихся угонах авто

По данным правоохранителей, злоумышленники часто пользуются беспечностью автовладельцев. В июне в садоводстве нетрезвый мужчина угнал «Ладу Калину», оставленную с ключами в замке, и разбил ее. В Озерске угонщик проник в машину через незапертую дверь для ночных гонок. В Миассе приезжий рабочий уехал на случайно найденном открытом авто.