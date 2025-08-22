Полиция Южного Урала предупредила об участившихся угонах авто

Полиция призывает водителей соблюдать базовые правила безопасности, особенно в период летних отпусков.
По данным правоохранителей, злоумышленники часто пользуются беспечностью автовладельцев. В июне в садоводстве нетрезвый мужчина угнал «Ладу Калину», оставленную с ключами в замке, и разбил ее. В Озерске угонщик проник в машину через незапертую дверь для ночных гонок. В Миассе приезжий рабочий уехал на случайно найденном открытом авто.
Среди угонщиков встречаются и несовершеннолетние: в Златоусте два восьмиклассника угнали «Ладу Приору» с гаражной территории.
Полиция рекомендует: никогда не оставлять авто с ключами, парковаться в освещенных местах, использовать гаражи и сигнализацию. Особенно эта проблема актуальна для сельской местности.