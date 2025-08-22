Московский суд запретил сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки

В документе отмечается, что с соответствующим иском в суд обратился прокурор, который попросил признать информацию, размещенную на таких сайтах, запрещенной к распространению в РФ.
Подчеркивается, что информация о применении ловушек, электроудочек и луков на охоте и рыбалке противоречит положениям Конституции РФ и федеральному законодательству, а также влечет за собой нарушение принципа недопущения жестокого обращения с животными во время охоты.
Ранее Останкинский районный суд запретил мем с цитатой о цыганах из фильма Гая Ричи «Большой куш». В список запрещенных ресурсов вошли 5 интернет-страниц с публикациями, содержащими оскорбительные высказывания и мемы. Кроме того, блокировке подверглись обсуждения на интернет-форумах и статьи с негативными высказываниями, которые признаны экстремистскими по содержанию.