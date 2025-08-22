Подростка в Якутии обвинили в реабилитации нацизма за комментарии в соцсети

В якутском городе Алдан несовершеннолетнего жителя обвинили в реабилитации нацизма.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по статье УК РФ о реабилитации нацизма, совершенной с использованием сети Интернет.
По версии следствия, в октябре 2024 года юноша в социальной сети публиковал комментарии, одобряющие преступления против человечества, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Преступные действия были пресечены сотрудниками ФСБ. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до пяти лет лишения свободы, говорится в сообщении.
Недавно суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. После этого глава Центра правопорядка в Московском регионе Александр Хаминский объяснил, что использование сленговых выражений по отношению к национальностям, в том числе слов «хохол» и «жид», само по себе не является преступлением по действующему российскому законодательству.