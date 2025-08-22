Подростка в Якутии обвинили в реабилитации нацизма за комментарии в соцсети

Недавно суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. После этого глава Центра правопорядка в Московском регионе Александр Хаминский объяснил, что использование сленговых выражений по отношению к национальностям, в том числе слов «хохол» и «жид», само по себе не является преступлением по действующему российскому законодательству.