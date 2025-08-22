Стало известно об аресте отца чемпиона НБА за покушение на убийство

Ричмонд
Отцу чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Джейлена Брауна, Марселлусу Брауну, были предъявлены официальные обвинения в попытке умышленного убийства.

Отцу чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Джейлена Брауна, Марселлусу Брауну, были предъявлены официальные обвинения в попытке умышленного убийства. Данную информацию обнародовала репортер Джейн Дэвенпорт, сославшись на сведения адвоката Арнольда Уайнстока.

Согласно имеющейся информации6 57-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство, выразившемся в нанесении множественных колотых ранений. Происшествие случилось на автостоянке, где Браун вступил в конфликт с пострадавшим Кроссом Тупуолой после того, как случайно зацепил его автомобиль.

В материалах правоохранительных органов указывается, что Браун нанес оппоненту несколько ударов ножом в тот момент, когда тот отвернулся. Жертва осталась жива и в настоящее время проходит курс лечения в одной из больниц региона.

В четверг обвиняемый впервые предстал перед судьей; следующее заседание по его делу назначено на вторник. Размер залога установлен в сумме 300 тысяч долларов. Представитель защиты Брауна настаивает, что его клиент был спровоцирован на действия и действовал исключительно в рамках необходимой самообороны.

Сын обвиняемого, 28-летний Джейлен Браун, является многократным участником Матча всех звезд НБА и признан самым ценным игроком финальной серии 2024 года. Он выступает за команду «Бостон Селтикс» с момента своего выбора на драфте 2016 года.

