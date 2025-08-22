Альпинист Киселев рассказал об оставленных телах погибших на пике Победы

В 2021 году муж Наговицыной Сергей погиб на пике Хан-Тенгри. Мужчину парализовало на высоте 6900 метров, Наталья отказалась оставить его, как просили спасатели. Она до последнего была рядом и сообщала о его состоянии по рации. Наговицына согласилась спуститься только после того, как мужчина умер.