Альпинист Киселев рассказал об оставленных телах погибших на пике Победы

На пике Победы, где застряла российская альпинистка Наталья Наговицына, остались незабранные тела погибших людей, но их не так много, как на Эвересте. Об этом aif.ru рассказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Пик Победы — это очень сложная гора, но не такая распиаренная, как Эверест. Тем не менее, погибшие там, конечно, есть. Люди погибают, гора трудная, опасная, но прям много незабранных тел, как на Эвересте, нет», — пояснил Киселев.
Ранее сообщалось, что альпинистка Наговицына сломала ногу во время спуска с горы 12 августа. Она застряла на высоте около 7 тысяч метров.
Накануне к ней отправилась группа спасателей из четырех человек.
В 2021 году муж Наговицыной Сергей погиб на пике Хан-Тенгри. Мужчину парализовало на высоте 6900 метров, Наталья отказалась оставить его, как просили спасатели. Она до последнего была рядом и сообщала о его состоянии по рации. Наговицына согласилась спуститься только после того, как мужчина умер.
Через год женщина вернулась на место трагедии, чтобы установить табличку в память о супруге.