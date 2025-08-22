Марочко: в ДНР начались бои за Константиновку

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Константиновка является ключевым пунктом для доступа к Славянско-Краматорской агломерации, ее освобождение имеет стратегическое значение, однако оно затруднено из-за высоты города. По его словам, населенный пункт находится на высоте в 177 метров, что существенно усложняет задачу. Сейчас предпринимаются усилия по окружению города для предотвращения его снабжения, передает Pravda.Ru.