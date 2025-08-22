Альпинист Шатаев: коммерческие группы не гарантируют безопасность в горах

Альпинисты все чаще умирают в горах из-за отсутствия должной подготовки, заявил aif.ru советский и российский альпинист Владимир Шатаев.
«Базовая подготовка должна быть альпинистская. Раньше была 20 дней путевка в альпинистский лагерь. Проходят занятия. Снег, скалы, лед, переправа, страховка. А сейчас этого уже ничего не делают. Те, кто в коммерческих группах, заплатил деньги и вперед», — сказал Шатаев.
Альпинист объяснил, какие приемы отрабатываются в альпинистском лагере.
«В лагере отрабатывают приемы, что двойка должна заниматься самоспасением. Если из них кто-то в трещину попадает, то отрабатывают это. Приемы тренируют, как вылезти из трещины. Коммерческие группы этого не делают», — уточнил он.
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла в горах Киргизии со сломанной ногой 12 августа. Травму женщина получила, когда спускалась с пика Победы, высота которого составляет примерно 7200 метров над уровнем моря.
Несколько попыток спасти ее не увенчались успехом. Напарники не смогли вытащить ее из-за погоды и сложного рельефа местности. Им пришлось оставить ее в палатке, снабдив всем, чем было возможно.
Также недавно стало известно о смерти двух альпинистов из Перми в Приэльбрусье.