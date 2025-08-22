Спасатель Киселев: Наговицына ошиблась, отправившись в горы с незнакомыми

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы в Киргизии, ошиблась, решив отправиться на высоту с группой незнакомых людей. Об этом aif.ru заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
Ранее друзья Наговицыной сообщили, что она пошла в горы с группой незнакомых иностранцев.
«Это даже не примета, а здравый смысл. В горах вы практически доверяете человеку свою жизнь. Это как ездить с незнакомым водителем, представьте, вы решили проехаться по супероживленной трассе, а рядом с вами неопытный, незнакомый водитель. Вы даже не знаете, есть ли у него права. Тут то же самое. В этом плане она, конечно, наивно поступила. Я бы так не сделал с точки зрения альпинизма. Но это специфика коммерческого альпинизма, люди встретились, вот гид, пошли. Но эта гора не прощает таких необдуманных действий», — сказал Киселев.
Наталья Наговицына совершала восхождение на пик Победы в горах Киргизии вместе с россиянином Романом Мокринским, немцем Гюнтером Зигмундом и итальянцем Лукой Синигильей.
Наталья страховала Романа, но он сорвался и сорвал её. Друзья Наговицыной называют его неопытным гидом. Она упала на острый гребень и сломала ногу. Роман Мокринский оказал ей первую помощь, после чего решил завершить спуск самостоятельно, чтобы в штурмовом лагере попросить помощи для Натальи. Когда Синигилья, знавший Наталью с 2021 года, узнал о произошедшем, он отправился к ней на помощь со своим немецким приятелем. Они принесли ей еду, воду и газовый баллон. 15 августа Синигилья умер, предположительно, от отека мозга.