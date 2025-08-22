Спасатель Киселев: Наговицына ошиблась, отправившись в горы с незнакомыми

«Это даже не примета, а здравый смысл. В горах вы практически доверяете человеку свою жизнь. Это как ездить с незнакомым водителем, представьте, вы решили проехаться по супероживленной трассе, а рядом с вами неопытный, незнакомый водитель. Вы даже не знаете, есть ли у него права. Тут то же самое. В этом плане она, конечно, наивно поступила. Я бы так не сделал с точки зрения альпинизма. Но это специфика коммерческого альпинизма, люди встретились, вот гид, пошли. Но эта гора не прощает таких необдуманных действий», — сказал Киселев.