Застрявший на пике Ленина альпинист рассказал, как смог выбраться

Застрявший на пике Ленина на границе Кыргызстана и Таджикистана альпинист Игорь Кудрявцев провел на горной вершине пять ночей. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
«Я застревал на шесть дней и пять ночей на пике Ленина в 2022 году. В итоге с третьей попытки зашел на вершину и успешно спустился», — отметил он.
Таким образом мужчина прокомментировал инцидент с застрявшей на пике Победы (также входит в число семитысячников бывшего СССР) Натальей Наговицыной.
12 августа при спуске с горы она сломала ногу. Сейчас к ней направляются спасатели.
Высота пика Ленина — 7134 метра, а пика Победы — 7439 метров.
«Считается, что 2−3 ночи на высоте 6200 метров — уже лихо и надо спускаться. Но на высоте 7100 метров все значительно хуже», — отметил Кудрявцев.
Спасатели, вероятно, смогут добраться до Наговицыной только через 3−5 дней.
Ранее стало известно, что застрявшая на пике Победы альпинистка в пять раз превысила безопасный срок.