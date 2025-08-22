Красноярка за несколько месяцев совершила 30 краж на 2,5 млн рублей из ювелирных и продуктовых магазинов

«В ювелирных салонах она действовала с изяществом фокусника: просила показать множество золотых украшений, во время примерки отвлекала продавцов разговорами, а затем ловко прятала драгоценности в одежду, которые затем продавала незнакомцам прямо на улицах города. Но на этом женщина не остановилась и организовала себе “продуктовую программу”, вынося из магазинов полные пакеты с едой, минуя кассы. Общая сумма ущерба за 30 “похождений” превысила 2,5 млн рублей».