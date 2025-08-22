Красноярка за несколько месяцев совершила 30 краж на 2,5 млн рублей из ювелирных и продуктовых магазинов

Как рассказали в прокуратуре, 40-летняя злоумышленница орудовала в период с августа по декабрь 2024 года:
«В ювелирных салонах она действовала с изяществом фокусника: просила показать множество золотых украшений, во время примерки отвлекала продавцов разговорами, а затем ловко прятала драгоценности в одежду, которые затем продавала незнакомцам прямо на улицах города. Но на этом женщина не остановилась и организовала себе “продуктовую программу”, вынося из магазинов полные пакеты с едой, минуя кассы. Общая сумма ущерба за 30 “похождений” превысила 2,5 млн рублей».
Кражи запечатлели камеры наблюдения, также на местах преступлений правоохранители обнаружили отпечатки пальцев женщины, благодаря чему и вышли на ее след.
Прокуратура утвердила ей обвинение в кражах (ч. 3 ст. 158 УК РФ), в скором времени уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.
Женщина, уже имеющая не одну судимость за аналогичные преступления, полностью признала вину и пообещала возместить причиненный ущерб.