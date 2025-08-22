Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в РФ признал запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*

Московский суд постановил признать запрещенной к распространению информацию о возможности оформления платной подписки в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Московский суд постановил признать запрещенной к распространению информацию о возможности оформления платной подписки в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Соответствующие данные содержатся в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Исковое заявление было подано Кунцевским межрайонным прокурором столицы. В ходе проведенной проверки был выявлен интернет-ресурс, на котором публиковались сведения о верификации аккаунтов в Instagram, включая инструкции по получению так называемой «синей галочки».

В ходе проверки было установлено, что процедура верификации учетных записей в Instagram осуществляется посредством подключения платной услуги «Meta Verified», что может привести к финансированию деятельности корпорации Meta. Данное обстоятельство отражено в материалах дела.

Суд пришел к заключению, что распространенная информация обладает криминогенным потенциалом и способна опосредованно финансировать деятельность экстремистской организации. На этом основании было принято решение о признании указанных сведений запрещенными для распространения на территории Российской Федерации.

Читайте также: Юрист из Новосибирска разъяснил правила размещения рекламы в Instagram* после введённых ограничений.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.