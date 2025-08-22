Киселев объяснил, почему Наговицына не отказалась от гор после гибели мужа

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы в горах Киргизии, не перестала ходить в горы после гибели мужа на высоте 6900 метров в память о нем. Такое мнение озвучил aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Люди очень разные по психологии. Кто-то это остановит, человек подумает, что у него и так трагедия, поэтому не надо идти в горы. А кто-то, наоборот, в память о человеке продолжит. То есть я не только свою мечту выполняю, а через себя его мечты воплощаю, буду все равно ходить в память о нем. То есть мотивация у каждого человека своя, и все-таки, как ни крути, горы притягивают», — сказал Киселев.
По его мнению, альпинистов притягивает жизнь на грани.
«Мы по-другому начинаем жить. Рутина уходит. Я не знаю, как было это у Натальи. Но то, что смерть супруга ее не остановила, меня не удивляет. Это достаточно частое явление», — добавил спасатель.
В 2021 году муж Наговицыной Сергей погиб на пике Хан-Тенгри. Мужчину парализовало на высоте 6900 метров, Наталья отказалась оставить его, как просили спасатели. Она до последнего была рядом и сообщала о его состоянии по рации. Наговицына согласилась спуститься только после того, как мужчина умер.
Сама альпинистка сломала ногу во время спуска с горы 12 августа. Она застряла на высоте около 7 тысяч метров. Подобраться к ней пока не получается.