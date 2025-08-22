Криминальному авторитету Денису Квициани дали 11 лет колонии

Денис Квициани, известный криминальный авторитет, приговорен судом Санкт-Петербурга к 11 годам и 5 дням лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации и финансировании экстремистского движения АУЕ*.
Следствие установило, что с апреля 2019 по апрель 2022 года Квициани, будучи в пенитенциарных учреждениях, организовал деятельность ячейки запрещенного в России движения АУЕ* и финансировал ее. Также в период с декабря 2020 по январь 2021 года он вымогал 750 тысяч рублей у другого заключенного, осужденного за наркоторговлю.
Квициани, известный под псевдонимами «Денис Сван» и «Абхаз», также получил пятилетний запрет на участие в работе общественных организаций. Несмотря на предъявленные обвинения, свою вину он не признал, а его защита настаивала на оправдательном приговоре, передает ТАСС.
Близкий к криминальным кругам источник сообщил, что после признания движения АУЕ* экстремистским в 2020 году многие воры в законе были вынуждены покинуть Россию. По его словам, большинство из них эмигрировали в Турцию и Испанию, а для проведения сходок они начали использовать Skype.
*АУЕ — движение признано экстремистским Верховным судом Российской Федерации.