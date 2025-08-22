Криминальному авторитету Денису Квициани дали 11 лет колонии

Следствие установило, что с апреля 2019 по апрель 2022 года Квициани, будучи в пенитенциарных учреждениях, организовал деятельность ячейки запрещенного в России движения АУЕ* и финансировал ее. Также в период с декабря 2020 по январь 2021 года он вымогал 750 тысяч рублей у другого заключенного, осужденного за наркоторговлю.