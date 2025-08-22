В Волгоградской области отражают массированную атаку БПЛА

Силы Минобороны РФ отражают массированную атаку украинских беспилотников на территорию Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, падение обломков БПЛА спровоцировало возгорания сухой растительности на юге Волгограда — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона. На месте происшествия уже работают пожарные расчёты, которые занимаются ликвидацией очагов возгорания.
Предварительно известно, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее сообщалось, что в российских больницах и поликлиниках оборудуют специальные системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов.
