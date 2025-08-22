Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области отражают массированную атаку БПЛА

Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Источник: Аргументы и факты

Силы Минобороны РФ отражают массированную атаку украинских беспилотников на территорию Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, падение обломков БПЛА спровоцировало возгорания сухой растительности на юге Волгограда — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона. На месте происшествия уже работают пожарные расчёты, которые занимаются ликвидацией очагов возгорания.

Предварительно известно, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что в российских больницах и поликлиниках оборудуют специальные системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше