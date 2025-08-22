Счет на минуты: застрявшая на пике Победы может остаться на высоте навсегда

Российская альпинистка Наталья Наговицына с 12 августа ждет помощи на высоте около 7 тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии. Женщина сломала ногу и не может спуститься самостоятельно. Спасатели выдвинулись на помощь, но эксперты считают, что счет уже пошел на минуты, альпинистка может не выжить.
Шансов на спасение все меньше.
Сказать, сколько может продержаться еще Наговицына, вряд ли кто-то может, она находится в экстремальных условиях, отметил в разговоре с aif.ru советский и российский альпинист Владимир Шатаев.
«Обычно, если человек находится в пещере, можно спокойно 5−7 дней жить, отапливать с помощью газовой горелки, готовить. Бывают случаи, когда из-за непогоды альпинисты сидят в палатке по 3−4 дня, готовят, переживают. Но у нее совсем другие условия. Палатка, спальный мешок, это хорошо, но как она может передвигаться, я не представляю», — сказал он.
По его мнению, спасательная операция займет около недели. Восхождение до Наговицыной займет около 4 дней, еще около 3 может занять спуск.
У застрявшей на пике Победы Наговицыной с каждой минутой шансов на выживание становится все меньше, считает спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Пока спасатели не дойдут, мы не убедимся в том, жива она или нет. С каждой минутой шансы меньше, меньше, меньше. Даже не то, что ее спасти, а просто застать живой. Честно говоря, все очень грустно и очень серьезно. Похоже, мы познакомимся еще с одной трагедией», — отметил Киселев.
С самого начала все пошло не так.
Киселев указал, что с момента, как Наговицына сломала ногу, у нее было мало шансов на выживание.
«Но у неё с самого начала были шансы очень маленькие. С тех пор, как её оставили на такой высоте в одиночестве, человека с травмой, который не может нормально двигаться. А сейчас восьмой день. Вертолет потерпел крушение, первая группа спасателей не смогла добраться куда-то, получили травмы», — отметил спасатель.
Кроме того, собеседник aif.ru назвал ошибкой решение отправиться в горы с группой малознакомых людей.
«В этом плане она, конечно, наивно поступила. Я бы так не сделал с точки зрения альпинизма. Но это специфика коммерческого альпинизма, люди встретились, вот гид, пошли. Но эта гора не прощает таких необдуманных действий», — добавил Киселев.
Эксперт подчеркнул, что ответственность за жизнь альпинистки лежала на гиде, с которым она сорвалась. Друзья Наговицыной назвали гида неопытным.
Горы ошибок не прощают.
На пике Победы есть тела погибших альпинистов, которых не удалось забрать, однако их не так много, как на Эвересте, рассказал Киселев.
«Пик Победы — это очень сложная гора, но не такая распиаренная, как Эверест. Тем не менее, погибшие там, конечно, есть. Люди погибают, гора трудная, опасная, но прям много незабранных тел, как на Эвересте, нет», — пояснил Киселев.
По мнению Шатаева, альпинисты все чаще умирают в горах из-за отсутствия должной подготовки.
«Базовая подготовка должна быть альпинистская. Раньше была 20 дней путевка в альпинистский лагерь. Проходят занятия. Снег, скалы, лед, переправа, страховка. А сейчас этого уже ничего не делают. Те, кто в коммерческих группах, заплатил деньги и вперед», — пояснил он.
Пока спасатели не дойдут, убедиться в том, жива Наталья или уже нет, не получится, резюмировал спасатель Киселев.