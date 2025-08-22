Ричмонд
Группа подростков случайно подожгла 12-летнего мальчика в российском регионе

Группа подростков в посёлке имени Мамонтова (Алтайский край) осуществляла слив бензина из мопеда в частном гараже.

Группа подростков в посёлке имени Мамонтова (Алтайский край) осуществляла слив бензина из мопеда в частном гараже. В ходе этого процесса горючая жидкость попала на одежду одного из парней и напольное покрытие, как уточняется в сообщении Следственного комитета.

Опасаясь, что взрослые обнаружат следы разлива топлива, несовершеннолетние приняли решение уничтожить их путём поджога, отмечается в официальном заявлении ведомства. В результате воспламенилась одежда на одном из подростков.

Огонь мгновенно охватил одежду пострадавшего, что привело к получению им термических ожогов, поразивших 30% тела. Подростка в срочном порядке госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

