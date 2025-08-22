Группа подростков случайно подожгла 12-летнего мальчика в российском регионе

Группа подростков в посёлке имени Мамонтова (Алтайский край) осуществляла слив бензина из мопеда в частном гараже. В ходе этого процесса горючая жидкость попала на одежду одного из парней и напольное покрытие, как уточняется в сообщении Следственного комитета.