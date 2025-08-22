Ричмонд
Губернатор Бочаров: в Волгоградской области отражают атаку беспилотников

Из-за массированной атаки БПЛА в Волгоградской области возникли возгорания сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков сбитых дронов в ряде районов произошли возгорания сухой травы.

«В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности», — передает слова губернатора Бочарова пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что к ликвидации происшествия приступили расчеты МЧС.

По предварительным сведениям, обошлось без человеческих жертв.

Ранее массированная атака БПЛА в Волгоградской области спровоцировала пожар на крыше одного из корпусов больницы № 16 — тогда обломки сбитых вражеских дронов повредили кровлю медучреждения.

