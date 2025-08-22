Губернатор Бочаров: в Волгоградской области отражают атаку беспилотников

Силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков сбитых дронов в ряде районов произошли возгорания сухой травы.
«В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности», — передает слова губернатора Бочарова пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что к ликвидации происшествия приступили расчеты МЧС.
По предварительным сведениям, обошлось без человеческих жертв.
Ранее массированная атака БПЛА в Волгоградской области спровоцировала пожар на крыше одного из корпусов больницы № 16 — тогда обломки сбитых вражеских дронов повредили кровлю медучреждения.