Уже 4 месяца длятся поиски пропавшей 46-летней жительницы Уфы

Как сообщают волонтеры, женщина 26 апреля ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее плотное телосложение, русые с проседью волосы и зеленые глаза. Была одета в куртку цвета хаки.