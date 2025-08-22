Ричмонд
Уже 4 месяца длятся поиски пропавшей 46-летней жительницы Уфы

118 дней идут поиски пропавшей уфимки.

Источник: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Почти четыре месяца идут поиски 46-летней уфимки Эльвиры Абдрахимовой (Шарафутдиновой). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, женщина 26 апреля ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее плотное телосложение, русые с проседью волосы и зеленые глаза. Была одета в куртку цвета хаки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.