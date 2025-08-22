Мужчина выстрелил в знакомого во время ссоры в Иркутске

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Иркутске. 20 августа к полицейским обратились местные жители, которые рассказали, что слышали похожие на выстрелы звуки около одного из магазинов на улице Дыбовского, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадавший сообщил, что во время ссоры знакомый выстрелил в него из травматического пистолета и ранил руку, после чего скрылся с места инцидента на автомобиле Nissan Leaf. В Иркутске был незамедлительно введен план «Перехват».
Правоохранителям передали ориентировки с номерами и маркой автомобиля, и вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 39-летний иркутянин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Травматический пистолет изъят.
