Мужчина выстрелил в знакомого во время ссоры в Иркутске

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадавший сообщил, что во время ссоры знакомый выстрелил в него из травматического пистолета и ранил руку, после чего скрылся с места инцидента на автомобиле Nissan Leaf. В Иркутске был незамедлительно введен план «Перехват».