Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина выстрелил в знакомого во время ссоры в Иркутске

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой в Иркутске. 20 августа к полицейским обратились местные жители, которые рассказали, что слышали похожие на выстрелы звуки около одного из магазинов на улице Дыбовского, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пострадавший сообщил, что во время ссоры знакомый выстрелил в него из травматического пистолета и ранил руку, после чего скрылся с места инцидента на автомобиле Nissan Leaf. В Иркутске был незамедлительно введен план «Перехват».

Правоохранителям передали ориентировки с номерами и маркой автомобиля, и вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 39-летний иркутянин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Травматический пистолет изъят.

Ранее агентство сообщало, что полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, произошедшего между мужчинами на территории оздоровительного центра на Ольхоне. Инцидент произошел вечером 12 июля. Предварительно, между 24-летним сожителем сотрудницы и 46-летним работником произошел конфликт из-за ревности, который перерос в драку. В ситуацию вмешался директор учреждения, который применил принадлежавший ему травматический пистолет.