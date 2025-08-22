Ричмонд
Экс-замглавы Минобороны РФ Попов отверг причастность к коррупции

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов отверг причастность к совершению должностных преступлений, особо крупного мошенничества и других преступлений коррупционной направленности. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

Источник: РИА "Новости"

«Причастность к совершению должностных преступлений и хищениям мой подзащитный отрицает», — сказал собеседник агентства.

Военный суд в четверг продлил меру пресечения Попову до 21 ноября, заседание прошло в закрытом режиме и в отсутствие генерала из-за его госпитализации.

Как сообщала накануне ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).