Экс-замглавы Минобороны РФ Попов отверг причастность к коррупции

Как сообщала накануне ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий).