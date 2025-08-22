«Смотрящего» за Крестами в Санкт-Петербурге приговорили к 11 годам колонии

В 2019 году в СИЗО-1 «Кресты» Квициани получил от вора в законе Давида Чачибая (Дато Сван) статус «положенца» — кандидата в воры в законе. С этого момента ему были определены зоны влияния в петербургских и областных колониях. Там он занимался распределением сфер влияния, пополнением «общака», урегулированием конфликтов между заключёнными и организацией «сходок».