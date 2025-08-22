«Смотрящего» за Крестами в Санкт-Петербурге приговорили к 11 годам колонии

Санкт-Петербургский суд вынес приговор по громкому делу криминального авторитета Дениса Квициани (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, он получил 11 лет колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, вымогательство, а также организацию и финансирование ячейки движения АУЕ (признано экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ).
По данным объединённой пресс-службы судов, Квициани, более известный как Денис Сван, Денис Абхаз или Абхаз, на протяжении 2006−2019 годов совершал преступления в России и Абхазии, закрепляя за собой репутацию криминального авторитета. Характерные татуировки — роза ветров, паук в паутине, церковные купола и изображения религиозного характера — подчеркивали его принадлежность к уголовной среде.
В 2019 году в СИЗО-1 «Кресты» Квициани получил от вора в законе Давида Чачибая (Дато Сван) статус «положенца» — кандидата в воры в законе. С этого момента ему были определены зоны влияния в петербургских и областных колониях. Там он занимался распределением сфер влияния, пополнением «общака», урегулированием конфликтов между заключёнными и организацией «сходок».
Следствие установило, что в период с апреля 2019-го по апрель 2022 года Квициани руководил ячейкой запрещённого движения АУЕ и обеспечивал её финансирование. Кроме того, в декабре 2020 — январе 2021 годов он вымогал у заключённого, осуждённого за наркоторговлю, 750 тысяч рублей.
Свою вину Квициани отрицал, однако суд признал представленные обвинением доказательства достаточными и оставил доводы защиты без удовлетворения.
